Sarı saçlarına veda etti: Hadise'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Şimdilerde başrolünde oynadığı Esas Oğlan projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hadise, imaj yeniledi. Hadise, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Esas Oğlan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.