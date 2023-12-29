Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu

"ANNE OLMAK BUDUR"

Cher, ekim ayında People dergisine "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı hiçbir sorundan muzdarip değilim" açıklamasında bulunmuştu. Cher, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Bu benim işim; öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak. Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebildiğin zaman bunu yap çünkü anne olmak budur. Ama bu, gönül yarasıyla bile mutluluk verici; çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde, sadece gülümsersiniz, onları seversiniz ve onların yanında olmaya çalışırsınız. Ben ebeveynlik hakkında devasa bir şeyi, bilmediğim bir şeyle doldurabilirim. Denemeye devam ediyorum."