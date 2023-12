Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ın vasiliği için başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda oğlunu dört kişi tutarak kaçırttığı iddiasıyla gündeme gelen Cher, Allman'ın madde bağlımlısı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.