Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, oğlu Elijah Blue Allman’ın madde bağımlısı olduğunu öne sürerek geçici yasal vasilik başvurusunda bulundu.

Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu - 1

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ın vasiliği için başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda oğlunu dört kişi tutarak kaçırttığı iddiasıyla gündeme gelen Cher, Allman'ın madde bağlımlısı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu - 2

CNN'in haberine göre, Cher oğlunun "ciddi ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle şu anda varlıklarını yönetemediğini" öne sürerek Allman'ın varlıkları üzerinde söz sahibi olmak istiyor.

Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu - 3

47 yaşındaki Elijah Blue Allman, Cher ve eski eşi Gregg Allman'ın oğlu. Çift 1975 ile 1979 yılları arasında evli kaldı. Gregg Allmann 2017 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcı Cher, 47 yaşındaki oğlunun vasiliği için başvuruda bulundu - 4

"ANNE OLMAK BUDUR"

Cher, ekim ayında People dergisine "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı hiçbir sorundan muzdarip değilim" açıklamasında bulunmuştu. Cher, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Bu benim işim; öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak. Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebildiğin zaman bunu yap çünkü anne olmak budur. Ama bu, gönül yarasıyla bile mutluluk verici; çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde, sadece gülümsersiniz, onları seversiniz ve onların yanında olmaya çalışırsınız. Ben ebeveynlik hakkında devasa bir şeyi, bilmediğim bir şeyle doldurabilirim. Denemeye devam ediyorum."

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