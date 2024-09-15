Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar

48 yaşındaki Elijah Blue Allman, Cher ve eski eşi Gregg Allman'ın oğlu. Çift 1975 ile 1979 yılları arasında evli kaldı. Gregg Allmann 2017 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti.

"ANNE OLMAK BUDUR"

Cher, People dergisine "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı hiçbir sorundan muzdarip değilim" açıklamasında bulunmuştu. Cher, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Bu benim işim; öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak. Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebildiğin zaman bunu yap çünkü anne olmak budur. Ama bu, gönül yarasıyla bile mutluluk verici; çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde, sadece gülümsersiniz, onları seversiniz ve onların yanında olmaya çalışırsınız. Ben ebeveynlik hakkında devasa bir şeyi, bilmediğim bir şeyle doldurabilirim. Denemeye devam ediyorum."