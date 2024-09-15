Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, oğlu Elijah Blue Allman’ın madde bağımlısı olduğunu öne sürerek geçici yasal vasilik başvurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, bu talebinden vazgeçti.

Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar - 1

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, geçtiğimiz yıl uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden oğlu Elijah Blue Allman’ın vasiliği için başvuruda bulundu.

Oğlunu dört kişi tutarak kaçırttığı iddiasıyla gündeme gelen Cher, Allman'ın madde bağlımlısı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar - 2

BBC'nin haberine göre, ABD'li pop yıldızı Cher bu talebinden vazgeçti.

48 yaşındaki oğlunun kişisel ve mali işleri üzerinde hak sahibi olmak istediğini belirten şarkıcıyı temsil eden hukuk firması, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın "aile bağlarını iyileştirmeye ve yeniden inşa etmeye odaklanmalarına olanak tanıdığını" belirtti.

Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar - 3

Cher'in avukatları, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde yapılan kısa bir duruşmada, aile üyelerinin özel bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Cher oğlunun "ciddi ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle şu anda varlıklarını yönetemediğini" öne sürerek Allman'ın varlıkları üzerinde söz sahibi olmak istemişti.

Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar - 4

48 yaşındaki Elijah Blue Allman, Cher ve eski eşi Gregg Allman'ın oğlu. Çift 1975 ile 1979 yılları arasında evli kaldı. Gregg Allmann 2017 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti.

"ANNE OLMAK BUDUR"

Cher, People dergisine "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı hiçbir sorundan muzdarip değilim" açıklamasında bulunmuştu. Cher, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Bu benim işim; öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak. Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebildiğin zaman bunu yap çünkü anne olmak budur. Ama bu, gönül yarasıyla bile mutluluk verici; çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde, sadece gülümsersiniz, onları seversiniz ve onların yanında olmaya çalışırsınız. Ben ebeveynlik hakkında devasa bir şeyi, bilmediğim bir şeyle doldurabilirim. Denemeye devam ediyorum."

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