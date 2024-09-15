Şarkıcı Cher, oğlu ile uzlaştı: Özel bir anlaşma yaptılar
80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, oğlu Elijah Blue Allman’ın madde bağımlısı olduğunu öne sürerek geçici yasal vasilik başvurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, bu talebinden vazgeçti.
"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, geçtiğimiz yıl uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden oğlu Elijah Blue Allman’ın vasiliği için başvuruda bulundu.
Oğlunu dört kişi tutarak kaçırttığı iddiasıyla gündeme gelen Cher, Allman'ın madde bağlımlısı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.