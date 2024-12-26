Şarkıcı Ebru Polat avukatlığa geri döndü! "Dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz"
Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklayan şarkıcı Ebru Polat, mesleğe döner dönmez sosyal medyadan ismini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü. Polat, "Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.
Şarkıcı Ebru Polat, ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak için avukatlık mesleğine döndüğünü açıkladı.
İddialara göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri son olarak sanatçı Ebru Polat'ın da ismini kullanarak birçok kişiye ulaştı.