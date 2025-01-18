Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt

"ŞÖHRETİN BİR NEVİ BEDELİ BU"

Hukuki süreci başlattığını duyuran Edis Görgülü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar, Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir."

"Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil. Bu itibar suikastı modasını anlamak da mümkün değil ama bana değmesine de şaşırmıyorum. Şöhretin bir nevi bedeli bu"

Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' diye mesaj atan birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videodaki hakaretleri için de tazminat davası açacağım. Ben, sizin bildiğiniz Edis’im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim. Çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. Antalya'da yeni albüm kampındayım ve işime odaklanıyorum"