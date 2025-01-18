Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt

Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, başrolünü ünlü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filmi hakkındaki açıklamalarıyla gündem oldu. Edis Görgülü de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt - 1

Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; şarkıcı Edis Görgülü ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt - 2

Başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filminin yapım sürecinde yaşananları anlatan Perçem, menajer Ayşe Barım'ın projeyi baltaladığını öne sürdü.

Ünlü isim, "Edis'ten doküman gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadık. O sırada Ayşe Barım beni aradı ve ‘Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim, filmi bana versinler’ dedi. Bu film 1 milyon dolara mal oldu. İnsanların emeğine küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt - 3

Jandae Perçem, filmin dağıtım sürecinde yaşadıkları engellemeleri de "Ayşe Barım, dağıtımcıları arayıp baskı yaptı. Dağıtımcılar, filmin vizyona girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Hatta bir PR ajansı, 'Ayşe Barım varsa bu işi bırakın, filmi duyuramazsınız’ dedi. Nitekim aynısı oldu. Film hiçbir dijital platform ya da televizyon kanalı tarafından kabul edilmedi" sözleriyle aktardı.

Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt - 4

Şarkıcı Edis, yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem’in kendisi ve Ayşe Barım hakkında ortaya attığı iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Edis, Perçem’in açıklamalarını hayal ürünü olarak nitelendirdi.

Şarkıcı Edis'ten Jandae Perçem'in iddialarına yanıt - 5

"ŞÖHRETİN BİR NEVİ BEDELİ BU"

Hukuki süreci başlattığını duyuran Edis Görgülü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar, Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir."

"Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil. Bu itibar suikastı modasını anlamak da mümkün değil ama bana değmesine de şaşırmıyorum. Şöhretin bir nevi bedeli bu"  

Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' diye mesaj atan birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videodaki hakaretleri için de tazminat davası açacağım. Ben, sizin bildiğiniz Edis’im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim. Çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. Antalya'da yeni albüm kampındayım ve işime odaklanıyorum"

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