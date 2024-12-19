Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın bir kadına "hakaret" davasında ara karar
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı.
"İncir", "Bu Nasıl Veda" ve "Gel Be Gökyüzüm" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a açılan "hakaret" davasında ara karar açıklandı.
İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini ve evine girdiğini iddia ederek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.