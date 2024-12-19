Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın bir kadına "hakaret" davasında ara karar

"SÖZ KONUSU MESAJLARI ATTIM"

Şikayetlerine rağmen müştekinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini savunan Yalçıntaş, "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini belirtti.