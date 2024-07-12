Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

"YÜZÜMDEKİ ÇUKURLARIN SİLİNMESİNİ İSTEDİM"

Öte yandan yıldız daha önce sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap vermişti.

İzel filtresiz ve makyajsız bir karesini paylaşarak "Buyurun bu da photoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi" ifadelerini kullandı.