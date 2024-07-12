Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Şarkıcı "Güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder" dedi.

Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi - 1

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabında sevgilisi Hakan Verbiç ile karesini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi - 2

Yüzündeki değişimle dikkat çeken yıldız, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

Şarkıcı, "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi - 3

"ÇOK İNCE VE BASİT BİR FİLTRE VAR"

Şarkıcı sözlerine "Sürekli benden oldukça genç, güzel birilerine benzetmeniz ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi? Not: Bu arada ne kadar inanmasanız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var." dedi.

Şarkıcı İzel, Serenay Sarıkaya'ya benzetildi - 4

"YÜZÜMDEKİ ÇUKURLARIN SİLİNMESİNİ İSTEDİM"

Öte yandan yıldız daha önce sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap vermişti.

İzel filtresiz ve makyajsız bir karesini paylaşarak "Buyurun bu da photoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi" ifadelerini kullandı.

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