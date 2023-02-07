Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var

Ünlü isim, sözlerine "Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etti.