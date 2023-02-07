Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var

Dün 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken müzisyen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını sesi titreyerek açıkladı.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 1

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 2

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 3

Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 4

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımına "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" dedi.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 5

Ünlü isim, sözlerine "Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etti.

Şarkıcı Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var - 6

"HOLLANDA'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM"

Öte yandan Hollanda'da olan Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımına "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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