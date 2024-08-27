Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

"All I Want For Christmas Is You" (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı ile her yıl Noel döneminde en çok dinlenenlerde zirveye yerleşen ABD'li şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti.

Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti - 1

"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey, annesi ile ablasının aynı gün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

55 yaşındaki ünlü müzisyen, People dergisine "Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettim. Ne yazık ki trajik bir olay sonucu kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti - 2

Grammy ödülü şarkıcı "Annem ölmeden önce son günlerini onunla geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir dönemde herkesin sevgisi, desteği ve mahremiyetime gösterdikleri saygı için çok minettarım" dedi.

Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti - 3

ÖLÜM NEDENLERİ AÇIKLANMADI

Carey'nin annesi Patricia ile 63 yaşındaki ablası Alison'ın ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.

Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti - 4

"İLİŞKİMİZ SADECE SİYAH-BEYAZ OLMADI"

Carey'nin 87 yaşındaki annesi Patricia, Juilliard'da eğitim görmüş bir opera sanatçısı ve vokal koçuydu. Alfred Roy Carey ile Partricia ayrıldığında, ünlü şarkıcı 3 yaşındaydı.

Annesiyle ilişkisinin "karmaşık" olduğunu belirten yıldız, "Hayatımın birçok yönü gibi, annemle olan yolculuğum da çelişki ve rekabetle doluydu. Hiçbir zaman sadece siyah-beyaz olmadı" demişti.

İniş çıkışlarına rağmen, anne-kız 2010 yılında  özel programda bir araya geldi ve "O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus" şarkısını sahnede birlikte seslendirdi.

Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti - 5

Carey'nin 63 yaşındaki ablası Alison ile ilişkisi de karmaşıktı. Carey, ablasının kendisinden ve kardeşi Morgan'dan uzaklaştığını ve bunun kendisi için "duygusal ve fiziksel olarak daha güvenli" olduğunu söylemişti.

DAHA FAZLA GÖSTER