Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

"İLİŞKİMİZ SADECE SİYAH-BEYAZ OLMADI"

Carey'nin 87 yaşındaki annesi Patricia, Juilliard'da eğitim görmüş bir opera sanatçısı ve vokal koçuydu. Alfred Roy Carey ile Partricia ayrıldığında, ünlü şarkıcı 3 yaşındaydı.

Annesiyle ilişkisinin "karmaşık" olduğunu belirten yıldız, "Hayatımın birçok yönü gibi, annemle olan yolculuğum da çelişki ve rekabetle doluydu. Hiçbir zaman sadece siyah-beyaz olmadı" demişti.

İniş çıkışlarına rağmen, anne-kız 2010 yılında özel programda bir araya geldi ve "O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus" şarkısını sahnede birlikte seslendirdi.