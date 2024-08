Şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey, annesi ile ablasının aynı gün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

55 yaşındaki ünlü müzisyen, People dergisine "Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettim. Ne yazık ki trajik bir olay sonucu kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.