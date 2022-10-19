Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti

Haitili şarkıcı Mikaben lakaplı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti - 1

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te Accor Arena'da verdiği konser sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.

Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti - 2

İngiliz The Guardian gazetesi, 41 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.

Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti - 3

Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti - 4

Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından konser salonu boşaltıldı.

Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti - 5

1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.

N-LIFE HABERLERİ

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