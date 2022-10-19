Şarkıcı Michael Benjamin (Mikaben) konser sırasında hayatını kaybetti

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te Accor Arena'da verdiği konser sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.
İngiliz The Guardian gazetesi, 41 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.
Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.
Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından konser salonu boşaltıldı.
1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.