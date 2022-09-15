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Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu

Haberler | 15.09.2022 - 07:49

ABD'li şarkıcı R. Kelly, çocuklara cinsel istismarla yargılandığı mahkemede de suçlu bulundu. Kelly, hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 1

ABD'li şarkıcı R. Kelly (55), hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 2

Kelly, 2008'de benzer suçlamalarla açılan davadanın rüşvet ve tanıkları tehdit ederek düşürüldüğü suçlamasından beraat etti.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 3

Kelly geçen yıl da New York'ta görülen başka bir davada, seks ticareti ve şantajdan 30 yıl hapis cezası almıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Chicago’daki mahkemenin sonucunun Kelly’nin var olan hapis cezasına eklenmesi bekleniyor.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 4

Ünlü şarkıcının yargılandığı davanın merkezinde, Kelly’nin 14 yaşında Jane kod ismi verilen bir kızı istismar ettiği 30 dakikalık video vardı.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 5

Bugün 37 yaşında olan Jane, Chicago’daki davada ifade verdi ve videodakinin kendisi olduğunu söyledi. Kelly’nin kendisini 18 yaşına basmadan önce yüzlerce kez istismar ettiğini açıkladı.

Şarkıcı R. Kelly çocuklara cinsel istismar davasında suçlu bulundu - 6

Davada dört kadın daha çocuk yaşta Kelly’nin tacizine uğradıklarını anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

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