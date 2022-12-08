Şarkıcı Sefo Bursa'daki bir öğrencinin seçim vaadi üzerine okulu ziyaret etti

"ÇOCUKLARIN MUTLULUKLARINI GÖRDÜKÇE MUTLU OLUYORUM"

Tuana'nın sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.