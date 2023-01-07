Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun baba özlemi: Zaman kalktı aramızdan

Sıla, paylaşımında "Bize bir oda tuttum baba. Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda. Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar. Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Memleketi sevmeye, sevmeyenine sövmeye, annemi muzip muzip çekiştirmeye, aslan sütüyle şakımaya, birlikte şiirler okumaya, Yaşar Kemal’in betimlemelerini yüceltmeye devam edebiliriz" dedi.