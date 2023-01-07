Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun baba özlemi: Zaman kalktı aramızdan

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Gençoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Şükrü Gençoğlu, İzmir'de toprağa verildi. Ünlü şarkıcı ile annesi Ömür Gençoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, oyuncu İlker Kaleli ile aile yakınları katıldı.
Babasının vefatıyla sarsılan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından Şükrü Gençoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.
Sıla, paylaşımında "Bize bir oda tuttum baba. Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda. Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar. Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Memleketi sevmeye, sevmeyenine sövmeye, annemi muzip muzip çekiştirmeye, aslan sütüyle şakımaya, birlikte şiirler okumaya, Yaşar Kemal’in betimlemelerini yüceltmeye devam edebiliriz" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın. Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere" diye devam etti.
Öte yandan Sıla Gençoğlu, Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.