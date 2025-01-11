Şarkıcı Şimal kanseri yenmişti: Kaç kiloya düştüğünü açıkladı
Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, uzun zamandır savaştığı kanseri yenerek sağlığına kavuşmuştu. Müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan ünü şarkıcı, son olarak kaç kiloya kadar düştüğünü açıkladı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.