Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatil için Mauritius'u tercih eden isimlerden oldu.
"Aşkım Olayım" şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın tatile çıktı.
"Aşkım Olayım" şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın tatile çıktı.
Mauritius'a giden yıldız, tatilinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
Sağın paylaşımlarına "Cennetten dünyaya" notunu düştü.
Şarkıcının paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
İşte şarkıcının Mauritius tatilinden kareler...