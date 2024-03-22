Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatil için Mauritius'u tercih eden isimlerden oldu.

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 1

"Aşkım Olayım" şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın tatile çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 2

Mauritius'a giden yıldız, tatilinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 3

Sağın paylaşımlarına "Cennetten dünyaya" notunu düştü.

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 4

Şarkıcının paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 5

İşte şarkıcının Mauritius tatilinden kareler...

Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 6
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 7
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 8
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 9
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 10
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 11
Şarkıcı Simge Mauritius tatilinde - 12
DAHA FAZLA GÖSTER