Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı
Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı Tuğçe Kandemir geçtiğimiz haftalarda anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, doğum fotoğraflarını paylaştı.
Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" demişti.
"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir anne oldu.