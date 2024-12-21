Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı

Ünlü şarkıcı paylaşımına "12.12.24 Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün… Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı" notunu düştü.