Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı

Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı Tuğçe Kandemir geçtiğimiz haftalarda anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, doğum fotoğraflarını paylaştı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 1

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" demişti.

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir anne oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 2

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Kandemir, erkek bebek dünyaya getirdi. Şarkıcı, oğluna "Demir" adını verdi.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 3

Kandemir, doğum fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 4

Ünlü şarkıcı paylaşımına "12.12.24 Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün… Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı" notunu düştü.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 5
Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 6
Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 7
Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 8
Şarkıcı Tuğçe Kandemir doğum fotoğraflarını paylaştı - 9
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