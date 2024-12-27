Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler
Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olan ve bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, oğluna Demir adını vermişti. Kandemir, minik oğlu Demir'in yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturmuştu.
Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" demişti.