Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olan ve bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, oğluna Demir adını vermişti. Kandemir, minik oğlu Demir'in yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 1

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturmuştu.

Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 2

İLK KEZ ANNE OLDU

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir oğluna kavuştu.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 3

OĞLUNA DEMİR ADINI VERDİ

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Kandemir, erkek bebek dünyaya getirdi. Şarkıcı, oğluna "Demir" adını verdi.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 4

"ÇOK GÜZEL BİR SERÜVENİ TAMAMLADIK"

Doğum anına ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "12.12.24 Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün… Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı" notunu düştü.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 5

KANDEMİR'DEN YENİ FOTOĞRAFLAR

Şimdilerde anne olmanın sevincini yaşayan Tuğçe Kandemir,  bebeğiyle birlikte yer aldığı yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 6

Şarkıcı, paylaşımına "Zorla okutulan Maşallah! butonuyum" notunu düştü. Kandemir'in esprili mesajı görenleri güldürdü.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler - 7

Paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcının mutlu aile pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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