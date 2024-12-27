Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in büyük mutluluğu: Oğlu Demir ile yeni kareler

"ÇOK GÜZEL BİR SERÜVENİ TAMAMLADIK"

Doğum anına ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "12.12.24 Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün… Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı" notunu düştü.