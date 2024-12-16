Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum
Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gülse Birsel'in Çelik için paylaştığı veda mesajı ise günlerce konuşulmuştu. İki ünlü isimle de aynı dizide rol alan Sarp Apak, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.