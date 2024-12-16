Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gülse Birsel'in Çelik için paylaştığı veda mesajı ise günlerce konuşulmuştu. İki ünlü isimle de aynı dizide rol alan Sarp Apak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 1

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 2

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

Gülse Birsel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

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Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 3

İki ünlü ismin Avrupa Yakası dizisinde rol arkadaşı olan ve Tanrıverdi karakterine hayat veren Sarp Apak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 4

"İLETİŞİM KAZASI OLDU"

Aramızda Kalması'nda yer alan habere göre; Sarp Apak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gülse'nin yeri çok ayrı. Olayda iletişim kazası oldu. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Ben cenazedeydim de biliyorsunuz, içine sinmeyip bir şey paylaştı. Sonra büyüdü olay."

Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 5

 "VURAL, GÜLSE İLE KONUŞMAK İSTEDİ"

Öte yandan Avrupa Yakası oyuncularından Yavuz Seçkin, birkaç hafta önce Vural Çelik ile Gülse Birsel arasında yaşananlar hakkında konuşmuş ve "Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Araşırdık, şakalaşırdık. 'Niye aramıyorsunuz?' diye sitem ederdi. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Beni de samimi bulduğu için dizi devam ederken beni aradı, 'Ben Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum'da havalimanından Vural'ı aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı" demişti.

Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum - 6

"GÜLSE 'YETER Kİ BIRAKMA' DEDİ"

Dizide "Sertaç" karakterine hayat veren oyuncu, sözlerine "5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla alakalı diye düşünüyorum. Belki aktif olmak, belki biraz daha farklı karakterlerle diziye dahil olmak... Başka sorunları da vardı, bilmiyorum tam içeriğini. Gülse ile konuştular. Gülse de sıcak davrandı, ben canlı şahidim, 'Elimizden geleni yaparız senin için, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz' dedi. Vural'ın kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Vural biraz inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Ayrıldı diziden. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural" diye devam etmişti.

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