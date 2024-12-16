Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum

"GÜLSE 'YETER Kİ BIRAKMA' DEDİ"

Dizide "Sertaç" karakterine hayat veren oyuncu, sözlerine "5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla alakalı diye düşünüyorum. Belki aktif olmak, belki biraz daha farklı karakterlerle diziye dahil olmak... Başka sorunları da vardı, bilmiyorum tam içeriğini. Gülse ile konuştular. Gülse de sıcak davrandı, ben canlı şahidim, 'Elimizden geleni yaparız senin için, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz' dedi. Vural'ın kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Vural biraz inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Ayrıldı diziden. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural" diye devam etmişti.