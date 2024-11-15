Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin hukuk mücadelesi mahkemeye taşınıyor.

Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek - 1

BİTMEYEN HUKUK MÜCADELESİ

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek - 2

Daily Mail'in haberine göre, ünlü çiftin hukuk mücadelesi mahkemeye taşınıyor. Pitt ile Jolie'nin gelecek yıl mahkemede karşı karşıya geleceği iddia edildi.

Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek - 3

YÜZ YÜZ GELECEKLER

Jolie'nin avukatları, geçmişte Pitt'in oyuncunun hisselerini almak için Jolie'ye teklifte bulunduğunu ve ancak Jolie gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için bu satışın gerçekleşmediğini söylemişti.

Pitt'in avukatları, Jolie'nin çiftin Miraval'daki hisselerini her iki tarafın da izni olmadan satarak anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor.

Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek - 4

BURADA EVLENDİLER

2014'te Güney Fransa'daki malikanede evlenen ve 2016'da ayrılan ünlü çift, gelecek yılki duruşmada mahkemede karşı karşıya gelecek.

Ünlü çift, ilk kez hakim karşısında ifade vermek zorunda kalacak.

Brad Pitt'e yakın bir kaynak DailyMail.com'a "Bu basit bir ticari anlaşmazlık, ancak ne yazık ki diğer taraf, davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran ve davayı karmaşıklaştırıp uzatan kişisel unsurları sürekli olarak ortaya koyuyor" dedi.

Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek - 5

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Öte yandan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak. Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti.

DİĞER ÇOCUKLARI DA SOYADINI KULLANMIYOR

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

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