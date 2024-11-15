Şato davası büyüyor! Angelina Jolie ile Brad Pitt mahkemede karşı karşıya gelecek
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin hukuk mücadelesi mahkemeye taşınıyor.
BİTMEYEN HUKUK MÜCADELESİ
Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.
Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açmıştı.