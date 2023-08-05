Savaşta gözünü kaybeden Ukraynalı model ünlü dergiye kapak oldu

Savaştan sağ çıktı, dergiye kapak oldu! Ukraynalı model ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko’nun asistanının eşi olan Irina Bilotserkovets, geçen yıl savaş başladıktan iki gün sonra 26 Şubat’ta düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Üç çocuğunun da içinde olduğu otomobiliyle eve dönerken bir anda çatışmanın ortasında kalan model, tek gözünü kaybetti.

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında Playboy dergisine kapak olan Bilotserkovets, verdiği röportajda yaşadıklarını anlatırken, “Yalnızca başımda inanılmaz bir acı hissettiğimi hatırlıyorum” dedi ve doktorların kendisine “Büyük ihtimalle öleceksin” dediğini aktardı.