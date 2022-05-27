Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor

Haberler | 27.05.2022 - 10:07

Hollywood yıldızı iki oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. İngiltere Kraliyet Savcılığı, Spacey'e yönelik suçlamaları doğruladı. Açıklamaya göre yıldız oyuncu 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor.

Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor - 1

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), yaptığı açıklamayla ABD’li oyuncu Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını doğrulaşmış oldu.

Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor - 2

Suç duyurusunda bulunan Kraliyet Savcılığı Özel Suç Birimi başkanı Rosemary Ainslie (Rozmery Ensliy) yaptı. Ensliy, Spacey'in 3 farklı kişiye yönelik 4 cinsel taciz vakasıyla suçlandığını söyledi.

Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor - 3

Açıklama, Londra Polis Teşkilatı'nın Amerikalı oyuncuya yönelik suçlamaları incelemesinden sonra yapıldı.

Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor - 4

Olayların üçünün İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geldiği belirtildi. Suçlamalarsa, 2005 ve 2013 yılları arasını kapsıyor.

Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor - 5

62 yaşındaki Spacey, bugüne kadar kendisine yapılan suçlamaları reddetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER