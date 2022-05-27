Savcılıktan Kevin Spacey açıklaması: 4 cinsel taciz vakasıyla suçlanıyor

Haberler | 27.05.2022 - 10:07
İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), yaptığı açıklamayla ABD’li oyuncu Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını doğrulaşmış oldu.
Suç duyurusunda bulunan Kraliyet Savcılığı Özel Suç Birimi başkanı Rosemary Ainslie (Rozmery Ensliy) yaptı. Ensliy, Spacey'in 3 farklı kişiye yönelik 4 cinsel taciz vakasıyla suçlandığını söyledi.
Açıklama, Londra Polis Teşkilatı'nın Amerikalı oyuncuya yönelik suçlamaları incelemesinden sonra yapıldı.
Olayların üçünün İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geldiği belirtildi. Suçlamalarsa, 2005 ve 2013 yılları arasını kapsıyor.
62 yaşındaki Spacey, bugüne kadar kendisine yapılan suçlamaları reddetmişti.