Scarlett Johansson: Kariyerimin ilk yıllarında cinsel obje olarak gösterildim

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karakteri canlandıran Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, oyunculuk kariyerinin başlangıcında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğini paylaştı.
Dax Shepard’ın podcast’ine katılan oyuncu, yıldız, “Rol aldığım kişiler benim yaşımdan daha büyük olduğumu veya uzun zamandır bu işi yaptığımı sanıyordu. Sonrasında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğim bir noktaya geldim” ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki oyuncu, ‘Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime ‘Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor’ dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.
"Şimdi 20'li yaşlarında genç oyuncular görüyorum, farklı rolleri oynamalarına izin veriliyormuş gibi görünüyor. Artık farklı bir zamandayız, neyse ki şimdilerde oyuncuları çok sınıflandırmıyoruz” diyen oyuncu, kendi döneminde çok daha fazla zorluk yaşadığını belirtti.
7 yaşında oyunculuğa başlayan Johansson,15 yaşında iken Ghost World ve 17 yaşındayken Lost in Translation ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.
İlk evliliğini 2008 yılında Ryan Reynolds ile yapan ünlü oyuncu, 2011'de yollarını ayırmıştı. 2014'te ise Romain Dauriac ile nikah masasına oturan yıldız, 2018'de boşandı, ardından Colin Jost ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine girdi.