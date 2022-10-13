Scarlett Johansson: Kariyerimin ilk yıllarında cinsel obje olarak gösterildim

"SAVAŞMAYI BIRAKTIM"

37 yaşındaki oyuncu, ‘Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime ‘Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor’ dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.