Sean Penn, eski eşi Madonna'ya şiddet uyguladığı yönündeki iddialar hakkında konuştu

EVLENMEKTEN PİŞMANLIK DUYUYOR

Öte yandan Madonna'ya hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu sorulmuş ve şarkıcı “Evlenmek. İki kere hem de” cevabını vermişti. Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.

Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti. 64 yaşındaki ikon, ikinci evliliğinin ardından David Letterman’a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.

Şarkıcı ilk eşi Penn ile arkadaş kalmaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor. Richie ile evliliğinde ise kendini tutsak gibi hissettiğini belirten yıldız “Kendim olmama izin verilmiyordu. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek birini bulmanız lazım” demişti.