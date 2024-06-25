Sean Penn, eski eşi Madonna'ya şiddet uyguladığı yönündeki iddialar hakkında konuştu
Oscar'lı aktör ve yönetmen Sean Penn, eski eşi şarkıcı Madonna'ya şiddet uyguladığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
21 Gram, Oyun, Milk ve Suç Çetesi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Sean Penn, pop müziğin ikonik ismi Madonna ile 1985 yılında evlenmişti. Ünlü çift 1989 yılında ise boşanma kararı almıştı.
63 yaşındaki oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda şiddet iddiaları hakkında konuştu.