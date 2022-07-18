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Seda Bakan ailesiyle halk plajında

Haberler | 18.07.2022 - 17:06

İkinci çocuğuna hamile olan Seda Bakan, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte halk plajında görüntülendi.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 1

Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Bodrum Ortakent'teki halk plajında görüntülendi.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 3

Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 4

O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak “Uçuyorum” diye bağırdı.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 5

Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izledi.

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 6

Geçtiğimiz haftalarda kısa arayla ikinci kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim" demişti. 

Seda Bakan ailesiyle halk plajında - 7

36 yaşındaki oyuncu, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum. Ailemi biraz daha genişletmek istedim" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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