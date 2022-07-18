Seda Bakan ailesiyle halk plajında

Haberler | 18.07.2022 - 17:06
Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Bodrum Ortakent'teki halk plajında görüntülendi.
Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.
O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak “Uçuyorum” diye bağırdı.
Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izledi.
Geçtiğimiz haftalarda kısa arayla ikinci kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim" demişti.
36 yaşındaki oyuncu, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum. Ailemi biraz daha genişletmek istedim" demişti.