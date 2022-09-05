Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi

Haberler | 05.09.2022 - 09:43 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:44
2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.
Ünlü oyuncu, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Oyuncu, ailesini Amerikalı reality show yıldızı olan Kardashian Ailesi’ne benzeterek şu ifadeyi kullandı:
“Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”
Bakan'ın, iki çocuğuyla hastane odasında çekilen karelerine beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncu hamileliği boyunca sık sık Instagram paylaşımlarına devam etti.
Bakan, en son Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile başrolleri paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinde rol aldı.