Galeri

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi

Haberler | 05.09.2022 - 09:43 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:44

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bakan, ailesini reality show yıldızı olan Kardashian Ailesi’ne benzetti: Dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi - 1

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

Ünlü oyuncu, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi - 2

Oyuncu, ailesini Amerikalı reality show yıldızı olan Kardashian Ailesi’ne benzeterek şu ifadeyi kullandı:

“Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi - 3

Bakan'ın, iki çocuğuyla hastane odasında çekilen karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi - 4

Ünlü oyuncu hamileliği boyunca sık sık Instagram paylaşımlarına devam etti.

Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi - 5

Bakan, en son Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile başrolleri paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinde rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER