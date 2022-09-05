Seda Bakan bebeğinin yüzünü gösterdi

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.



Ünlü oyuncu, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.