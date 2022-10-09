Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu.

Bakan ikinci kızına 'Ela' adını vermiş ve doğum sonrası hastane çıkışında, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” demişti.