Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu.
Bakan ikinci kızına 'Ela' adını vermiş ve doğum sonrası hastane çıkışında, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” demişti.
İkinci kez anne olan Bakan, doğalı tam 40 gün olan ikinci kızı Ela için evinde mevlit yaptı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, kızının bu özel gününden fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"40'ımız uçuyor" diyen ünlü isim, kızının kucağında olduğu anları da "Çok şükür" diyerek yayınladı.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Emirgan’da bir kafeden çıkarken objektiflere takılmış, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bakan, "Kızım Ela ile birlikte pazardan alışveriş yaptık ve sonra da yorgunluk kahvesi içmeye geldim. Uykusuz geceler tekrar başladı, çok fenayım arkadaşlar. Tekrar başa sardık. Leyla, alıştı kardeşine" demişti.
Bakan ayrıca, "Doğum kilolarım var biraz ama gidecek kendiliğinden. Spor yapacak hiç vaktim olmuyor" diye konuşmuştu.