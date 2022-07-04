Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 16:06 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 16:15
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Seda Bakan’dan karnı burnunda yeni pozlar geldi.
36 yaşındaki oyuncunun paylaşımında karnının iyice belirginleştiği dikkat çekti.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bakan, meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi.
Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.
İşte Seda Bakan'ın ikinci hamileliğinden daha önce paylaştığı pozlar...