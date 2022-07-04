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Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 16:06 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 16:15

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Seda Bakan, karnı burnunda yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun karnının iyice belirginleştiği dikkat çekti.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 1

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Seda Bakan’dan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 2

36 yaşındaki oyuncunun paylaşımında karnının iyice belirginleştiği dikkat çekti.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 3

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 4

Bakan, meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 5

Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 6

İşte Seda Bakan'ın ikinci hamileliğinden daha önce paylaştığı pozlar...

Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 7
Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 8
Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 9
Seda Bakan'dan karnı burnunda yeni poz - 10

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