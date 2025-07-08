Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Seda Türkmen sosyal medyada yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor - 1

Erdal ile Ece, Sustalı Ceylan, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi yapımlarla tanınan Seda Türkmen sosyal medyada aşkını ilan etti.

N-LIFE HABERLERİ

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor - 2

38 yaşındaki oyuncu, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor - 3

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile pozunu paylaşan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle."

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor - 4

Türkmen, kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile 2019 yılında boşandı.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor - 5

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 23 Eylül 2024'te hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu 67 yaşındaydı. Tomris Giritlioğlu bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı.

Türkiye'de 'dönem dizisi' akımını başlatan kişi oldu ve ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlardandır.

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