Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu aşk yaşıyor

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 23 Eylül 2024'te hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu 67 yaşındaydı. Tomris Giritlioğlu bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı.

Türkiye'de 'dönem dizisi' akımını başlatan kişi oldu ve ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlardandır.