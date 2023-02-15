Sedef Avcı: Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye de yardım yağıyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası oyuncu Sedef Avcı da duygularını takipçileriyle paylaştı.
'Çöp Adam' dizisinde rol alan Sedef Avcı, deprem için hazırlanan bir görseli sosyal medya hesabından paylaşarak "Hepimizin yüreği enkaz altında" notunu düştü.
Ardından Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum" dedi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.