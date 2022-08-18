Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu

Haberler | 18.08.2022 - 14:31 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 14:38
Türkiye'nin en iyi şefi olmak için kıyasıya bir mücadelenin verildiği MasterChef'te jüri üyesi olarak yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.
Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri olan Yalçınkaya, 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılıdı.
Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler şefin hayranları tarafından çok konuşuldu.
Şefin değişimi sosyal medyanın en çok ilgi çeken konularından biri oldu.