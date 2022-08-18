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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu

Haberler | 18.08.2022 - 14:31 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 14:38

Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programına katıldığını gösteren halleri sosyal medyada viral oldu.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu - 1

Türkiye'nin en iyi şefi olmak için kıyasıya bir mücadelenin verildiği MasterChef'te jüri üyesi olarak yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu - 2

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri olan Yalçınkaya, 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılıdı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu - 3

Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler şefin hayranları tarafından çok konuşuldu.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programındaki görüntüleri gündem oldu - 4

Şefin değişimi sosyal medyanın en çok ilgi çeken konularından biri oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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