Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu sene de yılbaşında birbirinden ünlü isimleri ekrana taşıyor.
Yılbaşı özel programına yarışmacı olarak katılan ünlü şarkıcı Sefo, yılbaşı gecesi yayınlanacak olan programda Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine sorduğu sorulara yanıt verecek.
Bir soruda takılan ünlü rapçi, telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullandı.
Ünlü şarkıcı tam da o sırada sahnedeydi. Derici, sahnede şarkı söylerken aranınca, Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğunu konserdekilere dinletti.
Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı. İmirzalıoğlu ise şarkıcının sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.
Ünlü rap şarkıcı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği sırada tacize uğradığını paylaşmıştı. Rap şarkıcısı sosyal medya paylaşımında "Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi" dedi.
Sefo, sözlerine "Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek devam etti.