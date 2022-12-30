Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı

“Tutsak” ve“Isabelle” gibi hit şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı Sefo'nun katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında o sırada konser veren İrem Derici'yi araması komik anlara sahne oldu.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 1

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu sene de yılbaşında birbirinden ünlü isimleri ekrana taşıyor.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 2

Yılbaşı özel programına yarışmacı olarak katılan ünlü şarkıcı Sefo, yılbaşı gecesi yayınlanacak olan programda Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine sorduğu sorulara yanıt verecek.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 3

Bir soruda takılan ünlü rapçi, telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullandı.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 4

Ünlü şarkıcı tam da o sırada sahnedeydi. Derici, sahnede şarkı söylerken aranınca, Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğunu konserdekilere dinletti.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 5

Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı. İmirzalıoğlu ise şarkıcının sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 6

TACİZE UĞRADI

Ünlü rap şarkıcı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği sırada tacize uğradığını paylaşmıştı. Rap şarkıcısı sosyal medya paylaşımında "Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi" dedi.

Sefo Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İrem Derici'yi aradı - 7

Sefo, sözlerine "Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

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