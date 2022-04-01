Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

Haberler | 01.04.2022 - 16:09
Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.
Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İşte olay yerinden diğer kareler...