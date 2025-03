Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum

ORTAK ALBÜM ÇIKARDILAR

Öte yandan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda "I Said I Love You First" adlı albümlerini duyurdu.

Albümden "Scared of Loving You" adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturan çiftin albümü 21 Mart'ta yayınlanacak. Şarkının sözleri Selena Gomez, Blanco ve Finneas tarafından yazıldı.