Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum

Son dönemde Emilia Perez filmindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününde romantik bir paylaşımda bulundu.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 1

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı.

Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 2

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık aşklarını dile getiren çiftten Gomez, Blanco'nın doğum gününü kutladı.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 3

"SENİ HAK EDECEK NE YAPTIM BİLMİYORUM"

Nişanlısı ile çekilen fotoğraflarını paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, "Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama doğduğun için çok mutluyum... Doğum günün kutlu olsun bebeğim" notunu düştü.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 4

ORTAK ALBÜM ÇIKARDILAR

Öte yandan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda "I Said I Love You First" adlı albümlerini duyurdu.

Albümden "Scared of Loving You" adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturan çiftin albümü 21 Mart'ta yayınlanacak. Şarkının sözleri Selena Gomez, Blanco ve Finneas tarafından yazıldı.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 5

ABD’li şarkıcı Gomez ve Kanadalı R&B müzisyeni The Weeknd (Abel Tesfaye) Ekim 2017'de ilişkilerini noktalamıştı.

Gomez, 2011 ile 2015 yılları arasında bir başka Kanadalı yıldız Justin Bieber ile birlikteydi. Gomez, Bieber ile olan ilişkisinde yaşadıklarından dolayı depresyon tedavisi görmüştü.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 6

Gomez, Benny Blanco ile ilişkisi hakkında daha önce"Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" demiş ve Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" sözleriyle dile getirmişti.

Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum - 7

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUM VAR"

Selena Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

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