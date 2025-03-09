Selena Gomez aşka geldi: Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum
Son dönemde Emilia Perez filmindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününde romantik bir paylaşımda bulundu.
Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı.
Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.