Selena Gomez'in değişimi gündem oldu!

Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, SAG Ödülleri'ndeki görüntüsüyle adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının kısa süredeki değişimi hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Selena Gomez'in değişimi gündem oldu! - 1

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. "Only Murders in the Building" dizisinin yıldızı Selena Gomez, gecede en iyi dizi ödülünü ekibiyle birlikte aldı.

Şık elbisesi ve zarif makyajıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gomez'in kısa sürede verdiği kilolar şarkıcının hayranlarını endişelendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez'in değişimi gündem oldu! - 2

ZAYIFLAMA İLACI MI?

Daily Mail'in haberine göre, şarkıcının zayıflama ilacı kullandığına haber iddialar ortaya atıldı.

Son dönemde birçok Hollywood yıldızı, kilo vererek inanılmaz bir değişim geçirdi. Sağlığa etkileri konusunda tartışmalar devam etse bazı isimler, diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan zayıflama ilacını kullandığını itiraf etti. Bu isimler arasında Kelly Clarkson, Oprah Winfrey, Sharon Osbourne, Robbie Williams yer alıyor.

Selena Gomez'in değişimi gündem oldu! - 3

"YALNIZCA BİR İNSANIM"

Ancak Gomez'in bu değişiminin altında sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı daha önce yaptığı açıklamalarda SIBO adı verilen bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirtmiş ve TikTok'ta yaptığı payalaşımda"Çubuk gibi görünmemem umurumda değil. Artık o vücuda sahip değilim. Hayır, ben bir kurban değilim. Ben yalnızca bir insanım" demişti.

Bu hastalığın genellikle ameliyat veya hastalık sonucu ortaya çıktığı ve belirtileri arasında şişkinlik, gaz ve mide ağrısı yer aldığı biliniyor.

Selena Gomez'in değişimi gündem oldu! - 4

"ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM"

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

Selena Gomez'in değişimi gündem oldu! - 5

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Öte yandan, "Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söylemişti.

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anladığını belirten Gomez, "Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

Son yıllarda aldığı kilolarla gündem olan Gomez, sağlık sorunları nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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