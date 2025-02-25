Selena Gomez'in değişimi gündem oldu!

"YALNIZCA BİR İNSANIM"

Ancak Gomez'in bu değişiminin altında sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı daha önce yaptığı açıklamalarda SIBO adı verilen bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirtmiş ve TikTok'ta yaptığı payalaşımda"Çubuk gibi görünmemem umurumda değil. Artık o vücuda sahip değilim. Hayır, ben bir kurban değilim. Ben yalnızca bir insanım" demişti.

Bu hastalığın genellikle ameliyat veya hastalık sonucu ortaya çıktığı ve belirtileri arasında şişkinlik, gaz ve mide ağrısı yer aldığı biliniyor.