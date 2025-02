Selena Gomez'in değişimi gündem oldu!

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. "Only Murders in the Building" dizisinin yıldızı Selena Gomez, gecede en iyi dizi ödülünü ekibiyle birlikte aldı.

Şık elbisesi ve zarif makyajıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gomez'in kısa sürede verdiği kilolar şarkıcının hayranlarını endişelendirdi.