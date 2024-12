Öte yandan Gomez, Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" demiş ve Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" sözleriyle dile getirdi.

Son olarak "Single Soon" adlı şarkıda birlikte çalışan ikili, 2019 yılında "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya geldi.