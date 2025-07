EVLENİYOR

Gomez, müzisyen sevgilisi Benny Blanco ile evlenmek için gün sayıyor. Gomez, 37 yaşındaki yapımcı ile geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandı.

Ünlü çift, Mart ayında "I Said I Love You First" adında ortak bir albüm yayınladı.