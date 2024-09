Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı

OYUNCULUĞA DEVAM EDİYOR

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Selena Gomez "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.