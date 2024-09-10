Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olan Gomez, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 1

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 2

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUM VAR"

32 yaşındaki oyuncu, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 3

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

"Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söyledi.

Yıldız, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim"  ifadelerini kullandı.

"BENİM BEBEĞİM OLACAK"

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anladığını belirten Gomez, "Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 4

"BİR MODEL DEĞİLİM VE ASLA OLMAYACAĞIM"

Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

Son yıllarda aldığı kilolarla gündem olan Gomez,  sağlık sorunları nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 5

RESMEN MİLYARDER OLDU

Öte yandan, Boomberg'in haberine göre, 32 yaşındaki şarkıcı artık resmen milyarder statüsünde.  Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı.

GÜZELLİK MARKASI ÇIKARDI

Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu Rare Beauty adını taşıyan güzellik markasına borçlu. Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Markasının başarısı sayesinde Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı - 6

OYUNCULUĞA DEVAM EDİYOR

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Selena Gomez  "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.

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