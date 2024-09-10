Selena Gomez hiçbir zaman çocuk doğuramayacağını açıkladı

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUM VAR"

32 yaşındaki oyuncu, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.