Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi

Daha önce Justin Bieber, The Weeknd gibi isimlerle birliktelik yaşayan oyuncu Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Magazin sitesi Page Six, ikilinin 15 Ocak'ta New York'taki bir bowling salonunda eğlenirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Bir görgü tanığı, Selena Gomez ve Drew Taggart'ın tutkuyla öpüştüğünü söyledi.
US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söylemişti.
Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtmişti.
Aynı kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" demişti.
2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.
Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.