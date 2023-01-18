Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi

Aşk yaşadıkları iddia edilen şarkıcı Selena Gomez ve müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart ilk kez birlikte objektiflere yansıdı.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 1

Daha önce Justin Bieber, The Weeknd gibi isimlerle birliktelik yaşayan oyuncu Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 2

İLK KEZ YAN YANA

Magazin sitesi Page Six, ikilinin 15 Ocak'ta New York'taki bir bowling salonunda eğlenirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 3

Bir görgü tanığı, Selena Gomez ve Drew Taggart'ın tutkuyla öpüştüğünü söyledi.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 4

"SELENA SEVGİSİNİ GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söylemişti.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 5

Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtmişti.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 6

"BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR"

Aynı kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" demişti.

Selena Gomez ile Drew Taggart ilk kez birlikte görüntülendi - 7

SON YILLARDA AŞK HAYATIYLA GÜNDEME GELMEDİ

2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.

Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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