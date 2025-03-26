Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim

"ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM"

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Öte yandan, "Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söylemişti.

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anladığını belirten Gomez, "Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

Son yıllarda aldığı kilolarla gündem olan Gomez, sağlık sorunları nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.