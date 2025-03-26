Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim

Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, katıldığı bir ödül töreninde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Birden fazla sağlık sorunuyla mücadele eden oyuncu, "Kilom büyük bir mesele oldu. Herkesin söyleyecek bir şeyi var ve bu beni gerçekten üzüyor" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim - 1

Only Murders in the Building dizisinin yıldızı Selena Gomez, SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri kırmızı halısında şıklığıyla göz kamaştırmıştı. Ancak Gomez'in kısa sürede verdiği kilolar şarkıcının hayranlarını endişelendirdi.

ZAYIFLAMA İLACI MI?

Daily Mail'in haberine göre, şarkıcının zayıflama ilacı kullandığına haber iddialar ortaya atıldı. Ancak Gomez'in bu değişiminin altında sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim - 2

"GÖRMEMEZLİKTEN GELEMİYORUM"

Şarkıcı daha önce yaptığı açıklamalarda SIBO adı verilen bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirtmiş ve TikTok'ta yaptığı payalaşımda "Çubuk gibi görünmemem umurumda değil. Artık o vücuda sahip değilim. Hayır, ben bir kurban değilim. Ben yalnızca bir insanım" demişti.

Bu hastalığın genellikle ameliyat veya hastalık sonucu ortaya çıktığı ve belirtileri arasında şişkinlik, gaz ve mide ağrısı yer aldığı biliniyor.

32 yaşındaki Gomez, On Purpose with Jay Shetty adlı podcast'te vücudundaki değişim ve yapılan yorumlar hakkında konuştu. Emilia Perez filminin ödüllü yıldızı, internette yorumlarına bakmamaya çalıştığını "Karşıma çıkan çok fazla içerik var, görmemezlikten gelemiyorum" sözleriyle ifade etti.

Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim - 3

"KİLOM BÜYÜK BİR MESELE"

"Aslında yargılanan şey karakter. Yeterince beyaz değilim, yeterince Meksikalı değilim… Kimse erkeklerde bu tür şeyleri umursamıyor" diyen Gomez, bedeninin sürekli yargılandığını söyledi.

Gomez açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Kilom da büyük bir mesele oldu. Herkesin söyleyecek bir şeyi var ve bu beni gerçekten üzüyor, hatta üzücü değil, çünkü sadece ben kurban değilim, herkes kurban. Bu yorumlar biraz acıttı diyebilirim. Bunu söylediğim için gerçekten suçlu hissediyorum ama doğru."

Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim - 4

"BİR MODEL DEĞİLİM, ASLA OLMAYACAĞIM"

Birden fazla hastalıkla mücadele eden yıldız "Sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olduklarına inanıyorum. Bir model değilim, asla olmayacağım. Ve bence harikalar ama kesinlikle model değilim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya uygulamalarını telefonundan bazen kaldırdığını belirten şarkıcı, "Ben de insanım ve bir şeyleri okuyorum. Çoğunlukla umursamıyorum. Başa çıkabilmenin yolları var" dedi.

Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim - 5

"ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM"

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Öte yandan, "Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söylemişti.

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anladığını belirten Gomez, "Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

Son yıllarda aldığı kilolarla gündem olan Gomez, sağlık sorunları nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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