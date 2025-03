Selena Gomez: Kilom hakkında herkes bir şey söylüyor, ben model değilim

Only Murders in the Building dizisinin yıldızı Selena Gomez, SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri kırmızı halısında şıklığıyla göz kamaştırmıştı. Ancak Gomez'in kısa sürede verdiği kilolar şarkıcının hayranlarını endişelendirdi.

ZAYIFLAMA İLACI MI?

Daily Mail'in haberine göre, şarkıcının zayıflama ilacı kullandığına haber iddialar ortaya atıldı. Ancak Gomez'in bu değişiminin altında sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.