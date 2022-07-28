Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor: Evlilik işini yine beceremedik

Çıra ise, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" mesajını yayınladı.