Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrılma kararı aldı
2 yıldır aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko'nun ayrıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile ayrıldığını duyurdu.
Oyuncu Berk Atan ile ilişkisini noktaladıktan sonra Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."
Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Süpriz bir şekilde boşanan çiftin Su adında bir kızı dünyaya gelmişti.
Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Hakko'nun ise Benjamin adında bir oğlu var.