Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş
Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yerini koruyor. Filmde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren minik yıldız, meğer şimdilerin ünlü oyuncularından biriymiş...
Yıllar geçse de yüreğe dokunan hikayesiyle adından söz ettiren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'inin, Deli Yürek dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Elif İnci olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.