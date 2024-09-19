Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş

Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yerini koruyor. Filmde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren minik yıldız, meğer şimdilerin ünlü oyuncularından biriymiş...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş - 1

Yıllar geçse de yüreğe dokunan hikayesiyle adından söz ettiren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'inin, Deli Yürek dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Elif İnci olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş - 2

1973 yılında İstanbul'da doğan Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldı.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş - 3

Henüz çocukken yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi hakkında konuşan Elif İnci, o yaşlarda Kadir İnanır'a hayran olduğunu ve filmde annesini canlandıran Türkan Şoray'ı kıskandığını anlatmıştı.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i son haliyle şaşırttı! Şimdilerin ünlü ismiymiş - 4

1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Elif İnci, ayrıca Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilal İnci'nin kızıdır.

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