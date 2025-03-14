Semiramis Pekkan: 'Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi
Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ı YouTube kanalına konuk etti. İkili birbirlerine ne kadar benzedikleri hakkında konuştu.
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
79 yaşındaki Ajda Pekkan "Baktım ikimiz aynı gibi görünüyoruz aynada. Karıştırabililirler dedim ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için. Seni karıştırmıyorlar mı?" diye sordu.