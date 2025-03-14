Semiramis Pekkan: 'Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi

Karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirten Ajda Pekkan "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Valizlerin içinde yaşayan, bedeviler gibi her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hala çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.