Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu

Şimdilerde Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününde çekilen, sevgilisi Cemre Baysel'in de olduğu aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 1

Star'ın 10 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent ile başrolleri paylaşacak olan Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 2

SEN AĞLAMA İSTANBUL İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Merakla beklenen dönem dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat karakterine hayat verecek olan Şaşmaz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 3

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününde çekilen aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 4

CEMRE BAYSEL DE AİLE FOTOĞRAFINDA

Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in de yer aldığı poza "Nasıl anlatsam" notunu düştü.

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 5

YILLAR ÖNCE AYNI KAREDE

İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, yıllar önce de bir araya gelmişti.

İsmail Ege Şaşmaz, 28. yaş gününde çekilen fotoğrafı “Sağlıkla huzurla gelsin yeni yaşım. İyi dilekleriniz için teşekkürler, siz de iyi ki varsınız" notuyla paylaşmıştı.

Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu - 6

"HOŞ GELDİN FERHAT'IM"

Öte yandan Cemre Baysel, Sen Ağlama İstanbul'un ilk tanıtımı yayınlandıktan sonra sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a destek olmuştu.

Baysel, tanıtımı kendi sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Sesini, soluğunu, gülüşünü severim. Yolunuz açık olsun. Hoş geldin Ferhat'ım" ifadelerini kullanmıştı.

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