Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu

Star'ın 10 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent ile başrolleri paylaşacak olan Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.