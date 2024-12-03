Sen Ağlama İstanbul'un Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu
Şimdilerde Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününde çekilen, sevgilisi Cemre Baysel'in de olduğu aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Star'ın 10 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent ile başrolleri paylaşacak olan Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.