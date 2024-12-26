Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Öte yandan Barlas, daha önce verdiği bir röportajda "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum" demişti.



Simay Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.