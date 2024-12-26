Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Simay Barlas'ın bilinmeyenleri...

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 1

Şehrazat dizisinden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, salı akşamları Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, İsmail Hacıoğlu ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 2

Dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkan ve İstanbul’da geçen imkansız bir aşkı konu alan yapımda başrol oynayan Simay Barlas, sevdiği adamın yaşaması için kendini feda eden Şehrazat rolüne hayat veriyor.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 3

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın yeni rolü kadar özel hayatı ve daha önce rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. İşte Simay Barlas'ın biyografisi...

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 4

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 5

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisiyle yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 6

Aziz disizindeki performansıyla yıldızı parlayan Simay Barlas, ardından Ömer ve Yabani adlı dizilerde boy gösterdi.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 7

SONER KORKMAZ İLE AŞK YAŞIYOR

Son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisinde başrolde yer alan Barlas, uzun süredir basketbolcu Soner Korkmaz ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Barlas, zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları da takipçileriyle paylaşıyor.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 8

"ŞEHRAZAT'IN GÜÇLÜ BİR KADIN OLMASINDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Simay Barlas, Sen Ağlama İstanbul'da canlandırdığı karakter için "Şehrazat… özgüvenli, cesur, ayakları yere sağlam basan, zorluklara göğüs geren, lafını asla esirgemeyen, empati yeteneği yüksek, bilinçli, bilgili, kültürlü biri. Tıp fakültesi öğrencisi aynı zamanda. Şehrazat'ın hayata karşı dik duruşu, cesur oluşu ve güçlü bir kadın olmasından çok etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 9

Barlas, Sen Ağlama İstanbul'un hikayesi ile ilgili de "İçinde her duyguyu barındıran yer yer ağlayacağınız, yer yer güleceğiniz dönemin zorluklarını ve güzelliklerini iliklerinize kadar hissedeceğiniz sürükleyici bir proje" demişti.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri - 10

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Öte yandan Barlas, daha önce verdiği bir röportajda "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum" demişti.

Simay Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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