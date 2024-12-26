Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas'ın merak edilenleri
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Simay Barlas'ın bilinmeyenleri...
Şehrazat dizisinden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, salı akşamları Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, İsmail Hacıoğlu ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.