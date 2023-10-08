Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi

Neyse ki grev daha fazla sürmedi. Yazarlar, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya vararak grevi sonlandırdı. Bunun üzerine 48 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve sunucu Barrymore'un programına devam etmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre program yazarları ünlü sanatçıdan pek de memnun değildi.