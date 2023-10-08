Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi

Hollywood'da grev sürerken TV programını yayınlama kararı alan ancak tepkiler üzerine daha sonra iptal eden Drew Barrymore, grev bitse de rahat bir nefes alamadı. Ünlü oyuncu bu defa programın senaristlerinden veto yedi.

Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi - 1

Drew Barrymore, şov dünyasında zor bir sınavdan geçiyor. Geçen ay, Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) grevinin sona ermesini beklemeden "The Drew Barrymore Show"un televizyona geri döneceğini heyecanla duyurmasının ardından tepki toplamış ve programı yayınlamaktan vazgeçmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi - 2

Neyse ki grev daha fazla sürmedi. Yazarlar, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya vararak grevi sonlandırdı. Bunun üzerine 48 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve sunucu Barrymore'un programına devam etmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre program yazarları ünlü sanatçıdan pek de memnun değildi.

Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi - 3

İlk günden beri şovun ortak yazarları olan Chelsea White, Cristina Kinon ve Liz Koe, Barrymore'un programına geri dönmeyi reddetti ve yapıma veda etmeye karar verdi.

Üç senarist, grev sırasında programın çekildiği Manhattan stüdyosunun önünde eylem yaparken görülmüştü.

Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi - 4

Senarist Chelsea White, geçen ay The Hollywood Reporter'a konuşarak, "Programın geri döneceğini duymak üzücü, çünkü sendika yazarlarının değerli olmadığı mesajını veriyor" demişti. Anlaşılan o ki, senaristler, Barrymore'un başta grevi hiçe sayarak programa devam etme kararını affetmedi.

Barrymore'un tepkiler üzerine kararından vazgeçerek, yayına devam etmemesi de senaristleri sevindirmedi.

Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi - 5

"The Drew Barrymore Show" 16 Ekim'de ekrana geri dönecek olsa da yeni yazarlara yer vermesi bekleniyor.

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