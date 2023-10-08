Senaristler Drew Barrymore'un grevi kırma girişimini affetmedi
Hollywood'da grev sürerken TV programını yayınlama kararı alan ancak tepkiler üzerine daha sonra iptal eden Drew Barrymore, grev bitse de rahat bir nefes alamadı. Ünlü oyuncu bu defa programın senaristlerinden veto yedi.
Drew Barrymore, şov dünyasında zor bir sınavdan geçiyor. Geçen ay, Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) grevinin sona ermesini beklemeden "The Drew Barrymore Show"un televizyona geri döneceğini heyecanla duyurmasının ardından tepki toplamış ve programı yayınlamaktan vazgeçmişti.