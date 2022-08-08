Seray Sever: Keşke babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 11:38
Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever ve eşi Eray Sünbül, geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
İkiz kızları ile sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Sever, babasıyla ilgili duygusal bir not düştü.
Oyuncu yaptığı paylaşımda “Hayat su gibi akıp geçiyor… Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli. Bebeklerle paylaştığım bu fotolarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim... Yine de sağlıkla mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah” ifadelerini kullandı.
Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
49 yaşındaki Sever ve 39 yaşındaki eşi ikizlerine Alya ve Sofia isimlerini verdi.