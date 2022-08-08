Seray Sever: Keşke babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim

"BÖYLE EKSİK HİSSETMEZDİM"

Oyuncu yaptığı paylaşımda “Hayat su gibi akıp geçiyor… Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli. Bebeklerle paylaştığım bu fotolarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim... Yine de sağlıkla mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah” ifadelerini kullandı.