Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim" diyen şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum - 1

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Kararın kaldırılmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ortaç, Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum - 2

"SOL KOLUMU KAYBETTİM"

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle yürürken kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum - 3

"BİR DAHA ASLA KONUŞMAYACAĞIM"

Sanatçı artık konuşmak istemediğini "Hiçbir zaman artık aklımdakini söylemeyeceğim. Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" sözleriyle ifade etti.

Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum - 4

"ARTIK ÖLMEK İSTİYORUM"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye."

Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum - 5

"KENDİMİ BİLE SEVMİYORUM"

Ortaç "Birçok şeyi severdim. Memleketim, vatanım... Birçok şey vardı. Artık ben kendimi bile sevmiyorum. En azından politik bir görüşüm vardı. Artık bir görüşüm bile yok" ifadelerini kullandı.

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