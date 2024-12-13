Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim" diyen şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Kararın kaldırılmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ortaç, Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu.