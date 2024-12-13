Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum

"ARTIK ÖLMEK İSTİYORUM"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye."