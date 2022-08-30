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Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor

Haberler | 30.08.2022 - 09:44

Kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Serena Williams, Time dergisine konuştu. Williams, "Kızım Oliympia, tenis oynamamdan hoşlanmıyor. Eğer bir aileyi büyütmek istiyorsanız; bazen kadınların erkeklerden daha farklı seçim yapması gereken noktalar geliyor" dedi.

Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor - 1

26 yıllık efsanevi kariyerini Amerika Açık'ta sonlandıracak Serena Williams, Time'ın bu ayki kapağındaydı. Time, 40 yaşındaki sporcunun kariyerini anlattığı bir makale de yayımladı. Makalede "Serena'nın dünyaya kattıkları" başlığı kullanıldı.

Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor - 2

Efsane oyuncu, dergiye verdiği röportajda, "Kızım Oliympia, tenis oynamamdan hoşlanmıyor. Eğer bir aileyi büyütmek istiyorsanız; bazen kadınların erkeklerden daha farklı seçim yapması gereken noktalar geliyor. Kızgın değilim, geçişe hazırım. Bence ebeveynlikte iyiyim fakat harika olduğumu keşfetmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor - 3

Tenisin yaşayan efsanesi, kariyerini sezonun son Grand Slam'ı Amerika Açık'ta noktalayacak. Emeklilik kararının ardından Grand Slam'ın açılışın günü için satışa çıkan 13 bin bilet 6 saatte tükenmişti.

Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor - 4

Williams, 26 yıllık kariyerine 23 Grand Slam şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altını sığdırdı.

Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor - 5

Son turnuvasında New York'ta sahneye çıkacak Williams, 24'üncü Grand Slam zaferine ulaşarak, Margaret Court'un tarihi rekoruna ortak olmaya çalışacak.

N-LIFE HABERLERİ

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