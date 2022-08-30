Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor

26 yıllık efsanevi kariyerini Amerika Açık'ta sonlandıracak Serena Williams, Time'ın bu ayki kapağındaydı. Time, 40 yaşındaki sporcunun kariyerini anlattığı bir makale de yayımladı. Makalede "Serena'nın dünyaya kattıkları" başlığı kullanıldı.