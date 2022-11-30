Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor

"BENİM ZAMANIM BAŞLIYOR"

Daha önce 'Fi', 'Medcezir', 'Adanalı' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarda rol alan 30 yaşındaki ünlü isim, uçakta verdiği poza "New York beni çağırıyor. Sonunda. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Benim zamanım başlıyor" mesajını yazdı.