Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor

Uzun süredir ekranlarda uzak olan ve Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın Burak Deniz ile başrolleri paylaştığı yapımın ilk sezon çekimleri tamamlandı.
Çekimler süresince Adana-İstanbul arasında mekik dokuyan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sarıkaya, tatil için New York'a gittiğini duyurdu.
Daha önce 'Fi', 'Medcezir', 'Adanalı' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarda rol alan 30 yaşındaki ünlü isim, uçakta verdiği poza "New York beni çağırıyor. Sonunda. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Benim zamanım başlıyor" mesajını yazdı.
Öte yandan Serenay Sarıkaya, yaklaşık üç yıldır Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar gibi isimlerle birlikte Alice Müzikali'nde rol alıyor.
İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, verdiği aranın ardından geri dönmüştü.
Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Alice Müzikali'nin provalarında çekilen kareleri "6 saat prova yapmışlar... Ezber provası/ Ukulele provası/ Şan dersi/ Dans provası/ Kavuştuk… Yeniden sahnemizde sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek paylaşmıştı.