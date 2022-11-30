Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Şimdilerde Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim, biten çekimlerin ardından New York'a gitmek üzere yola çıktı. Sarıkaya, uçakta çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 1

Uzun süredir ekranlarda uzak olan ve Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın Burak Deniz ile başrolleri paylaştığı yapımın ilk sezon çekimleri tamamlandı.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 2

ÇEKİMLER SONRASI NEW YORK'A GİDİYOR

Çekimler süresince Adana-İstanbul arasında mekik dokuyan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sarıkaya, tatil için New York'a gittiğini duyurdu.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 3

"BENİM ZAMANIM BAŞLIYOR"

Daha önce 'Fi', 'Medcezir', 'Adanalı' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarda rol alan 30 yaşındaki ünlü isim, uçakta verdiği poza "New York beni çağırıyor. Sonunda. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Benim zamanım başlıyor" mesajını yazdı.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 4

ALICE MÜZİKALİ'NDE OYNUYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya, yaklaşık üç yıldır Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar gibi isimlerle birlikte Alice Müzikali'nde rol alıyor.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 5

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, verdiği aranın ardından geri dönmüştü.

Serenay Sarıkaya: New York beni çağırıyor - 6

PROVALARI PAYLAŞTI

Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Alice Müzikali'nin provalarında çekilen kareleri "6 saat prova yapmışlar... Ezber provası/ Ukulele provası/ Şan dersi/ Dans provası/ Kavuştuk… Yeniden sahnemizde sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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